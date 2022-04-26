

Бюро парламента представят законопроект о запрете агрессивной российской символики

26.04.2022 10:42





На заседании парламентского бюро 26 апреля будет представлен проект изменений в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающий введение денежных санкций за превозношение, оправдание и поддержку агрессии, осуществляемой Российской Федерацией.



Инициаторами законопроекта являются оппозиционные члены парламента Саломе Самадашвили и Анна Нацвлишвили.



Согласно проекту превозношение, оправдание или поддержка осуществленной Российской Федерацией в отношении Грузии, Украины или какого-либо другого государства агрессии в любой форме и любыми средствами, выражаемые, в том числе, посредством георгиевской оранжево-черной полосатой ленты, а также изготовление, ввоз, распространение, использование или ношение символов латинских букв "Z" и "V", повлечет для физического лица штраф в размере 2000 лари и для юридического лица - 5000 лари.



За повторные данные правонарушения физическое лицо будет оштрафовано на 5000 лари или последует административный арест на срок до 15 суток. Что касается юридического лица, то для него предусмотрен штраф в размере 10 000 лари.



Как поясняют авторы проекта, в Грузии, как и в других странах, действуют группы, организованные, финансируемые и поощряемые спецслужбами РФ, которые открыто превозносят, оправдывают или поддерживают агрессию России и вытекающие из нее другие международные преступления, совершаемые российской военной машиной в Украины.



По их словам, подобные акты проявляются как в вербальной поддержке, так и в т.н. «символической речи», примером которой является демонстрация в общественных местах т.н. георгиевской ленточки с оранжево-черными полосами, а также латинских букв «Z» и «V».



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