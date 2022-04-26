Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Арестович: Массовые пожары в городах России могут быть свидетельством начала партизанской войны


26.04.2022   10:49


По словам советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, массовые пожары в городах России могут быть свидетельством начала партизанской войны.

«В России неизвестно, что происходит. В Уссурийске военная база горит, военкоматы горят, военные ВУЗы горят, какие-то склады, дома губернаторов. У меня ощущение, что в России началась партизанская война», — заявил Арестович.

Об этом советник главы Офиса президента Украины заявил, комментируя пожар, произошедший на нефтебазе в Брянской области России.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна