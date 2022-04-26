

Арестович: Массовые пожары в городах России могут быть свидетельством начала партизанской войны

26.04.2022 10:49





По словам советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, массовые пожары в городах России могут быть свидетельством начала партизанской войны.



«В России неизвестно, что происходит. В Уссурийске военная база горит, военкоматы горят, военные ВУЗы горят, какие-то склады, дома губернаторов. У меня ощущение, что в России началась партизанская война», — заявил Арестович.



Об этом советник главы Офиса президента Украины заявил, комментируя пожар, произошедший на нефтебазе в Брянской области России.



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