

Зеленский: Россия показала, что она хочет и может принести Европе, Кишиневу, Тбилиси, Хельсинки, Вильнюсу, Варшаве, Праге

26.04.2022 10:58





Россия показала, что она хочет и может принести Европе на самом деле. Что она может принести в Кишинев, Тбилиси, Хельсинки, Вильнюс, Варшаву, Прагу, во все города и страны, которые российские государственные пропагандисты уже давно-давно открыто обозначают как якобы врагов для Москвы, - об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.



По его словам, российские войска не жалели ничего, никаких средств, чтобы убивать украинцев и уничтожать их землю.



«За два месяца они выпустили по нам более 1100 ракет, бесчисленное количество бомб, артиллерию. Пытали, грабили, расстреливали. Они минировали нашу землю. Превращали мирные города и деревни в ад. Часть украинских городов и общин уничтожили прямо до камней. Но так ничего и не добились. И не добьются», - заявил президент Украины.



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