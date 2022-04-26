

Ника Мелия: Жизнь Михаила Саакашвили и наше европейское будущее тесно связаны друг с другом

26.04.2022 11:06





Сегодня состояние здоровья Михаила Саакашвили, его жизнь и наше европейское, западное будущее тесно связаны друг с другом, - заявил на брифинге председатель «Национального движения» Ника Мелия.



Он обратился к международным партнерам и призвал их предпринять очень активные шаги в направлении коммуникации с правительством и президентом Грузии, чтобы западные устремления страны стали реальностью.



«Власти Грузии с одной стороны нам говорят, что их выбор является евроатлантическим, и они, мол, заполняют опросник, а с другой стороны, на глазах у всего мира в прямом эфире пытками убивают президента Саакашвили и тем самым намеренно подрывают те фундаментальные принципы, на которых основываются западные ценности.



Все мы должны хорошо понимать, что когда в отношении Михаила Саакашвили осуществляются эти злобные, заранее определенные действия и предпринимаются шаги, предполагающие пытки, бесчеловечное обращение, то эти деяния уничтожают не только третьего президента страны, а и западное, доброе и светлое будущее этой страны. Хочу попросить наших международных партнеров, максимально сделать все для того, чтобы страна не сошла с фундаментально важного для нас курса. По воле судьбы, сегодня состояние здоровья Михаила Саакашвили, его жизнь и наше европейское, западное будущее тесно связаны друг с другом», - заявил Мелия.



По его словам, будущее Грузии – европейское и евроатлантическое.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



