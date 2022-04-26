

Глава МИД Грузии совершит официальный визит в Азербайджан

26.04.2022 11:59





Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили 26-27 апреля посетит с официальным визитом Азербайджанскую Республику.



По сообщению пресс-службы МИД Грузии, в ходе визита глава МИД проведет встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Али Асадовым, председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой и главой МИД Джейхуном Байрамовым.



В рамках визита будут обсуждены вопросы стратегического партнерства Грузии и Азербайджана.





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