

Папуашвили назвал фэйком запись разговора, приписываемого Иванишвили и Евтушенкову

26.04.2022 12:44





По словам председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили, распространенные аудиозаписи, на которых якобы слышен разговор Бидзины Иванишвили с подсанкционным российским олигархом Владимиром Евтушенковым являются фальсификацией и монтажом.



По словам Папуашвили, против Грузии ведется дезинформационная кампания, которая призвана «втянуть страну в войну».



«Вчера мы визуально увидели как происходит подготовка дезинформационной кампании и как она проводится. Демонстрацией т.н. записи, по которой невооруженным глазом можно понять, что это монтаж, как происходит реакция на нее как внутри, так и снаружи, кто в это вовлечен. Как происходит актуализация этой темы со стороны партии, а затем телевидений «Национального движения», как далее молодежное крыло партии – «Позор» — выносит это за пределы страны и пр. Это пример из школьных учебников того, как готовится и проводится дезинформационная кампания», — сказал Папуашвили.



При этом, по словам Папуашвили, никаких санкций против основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили в партии не ждут.



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