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Возглавит ли Маргвелашвили партию «Единое национальное движение» — комментарии политиков
26.04.2022 13:25
Телекомпания «Рустави-2» утверждает, что четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили может стать председателем крупнейшей оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение».
По информации «Рустави-2», Маргвелашвили получил предложение лично от своего предшественника – третьего президента Грузии и основателя ЕНД Михаила Саакашвили. Также утверждается, что в самом ЕНД уже приняли решение по этому вопросу.
Сам Маргвелашвили пока отказался от телефонного интервью с телекомпанией.
Лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили считает, что если слухи о переходе Маргвелашвили в ЕНД подтвердятся, то это станет инновацией для грузинской политики.
«Если это произойдет, это будет первый прецдент, когда два президента соберутся в одной партии, это была бы инновация для грузинской политики», — сказал Нателашвили.
Лидер лейбористов также подчеркнул, что в Грузии практически все политики меняли партии и не единожды, за исключением, самого Нателашвили.
Перспективу перехода Маргвелашвили в ЕНД прокомментировал и вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский. По его словам, он пока не определился с тем, как назвать это событие: клоунадой или дальновидным решением.
«Очень странно.Наверное, их не устраивает руководство Накопия или хотят отодвинуть в сторону Мелия, я пока не могу вам сказать. Если эта информация верна, думаю, я бы назвал это клоунадой или каким-то дальновидным решением, какое из этих двух мне выбрать?» — сказал Вольский.
Маргвелашвили стал президентом в 2013 году в качестве кандидата от «Грузинской мечты». Уже чере год у него испортились отношения с основателем правящей партии Бидзиной Иванишвили, а к концу своего президентского срока в 2018 году он открыто поддерживал оппозицию и подвергался острой критике со стороны бывших однопартийцев по «Мечте».
Георгий Маргвелашвили несколько раз посещал Михаила Саакашвили в тюрьме. А 15 апреля Маргвелашвили посетил Украину вместе с лидерами «Национального движения». По его словам, решение отправиться в Киев он принял после беседы с Саакашвили.
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