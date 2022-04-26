

Мелия не подтверждает, что Маргвелашвили может возглавить ЕНД

26.04.2022 14:01





Председатель «Национального движения» Ника Мелия опровергает распространенную в некоторых СМИ информацию, что он покидает партию, а председателем «Национального движения» назначается четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили.



На соответствующий вопрос журналистов Мелия ответил на состоявшемся сегодня брифинге и отметил, что данная тема была придумана для того, чтобы перекрыть тот факт, что Бидзина Иванишвили замешан в международном скандале.



«Георгий Маргвелашвили станет председателем «Национального движения», а я стану четвертым президентом страны. Эта комбинация может быть разыграна. В случае, если Георгий Маргвелашвили станет председателем «Национального движения», я автоматически стану четвертым президентом страны. Этот вопрос написан сотрудниками Службы госбезопасности, отправлен в телекомпанию «Имеди», в «Рустави 2», где и сегодня работает много моих друзей. Этот вопрос не разработан ни одним из продюсеров, это вопрос, написанный спецслужбами. Вы знаете, в каком международном скандале замешаны Бидзина Иванишвили и «Грузинская мечта», и придумали это. Я избегаю конфронтации с журналистами. Действительно огорчает и неприятно смотреть, как журналист, особенно с «Рустави 2», озвучивает вопрос сотрудника какого-либо департамента СГБ», — сказал Мелиа.



Для справки, по информации «Рустави-2», четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили становится председателем «Единого национального движения». По данным канала, предложение Маргвелашвили получил лично от Михаила Саакашвили и в партии уже принято решение по этому вопросу.



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