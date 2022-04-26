

Бежашвили: Назначение Маргвелашвили председателем ЕНД даже не рассматривалось

26.04.2022 15:13





Назначение Маргвелашвили председателем партии даже не рассматривалось. Абсурдной информацией «Грузинская мечта» пытается перекрыть запись между двумя российскими олигархами — Иванишвили и Евтушенковым, которая содержит признаки преступления и станет предметом международного расследования, - об этом заявил журналистам депутат «Национального движения» Леван Бежашвили.



По его словам, эта запись обязательно станет основанием для санкций Бидзине Иванишвили и Гарибашвили.



«Эта информация абсурд, она даже не выносилась на обсуждение, просто «Грузинская мечта» пытается перекрыть абсурдной информацией вчерашнюю запись между двумя российскими олигархами — Иванишвили и Евтушенковым, которая скандальна, содержит признаки преступления и станет предметом международного расследования», - сказал Бежашвили.



По его словам, содержание этой записи прямо противоречит международному порядку, введенному в виде санкций против РФ.



«Правовые структуры «Грузинской мечты» также обязаны начать расследование этого. Естественно, у нас нет ожидания, что это расследование скажет объективное слово. Мы призываем международное сообщество провести международное расследование его аутентичности, так как оно содержит такую информацию, которая прямо изобличает власть «Грузинской мечты» в военном сотрудничестве, по крайней мере, в предложении такого сотрудничества, а также в предложении экономического сотрудничества, которое противоречит введенным санкциям. Утверждение лидеров «Грузинской мечты», что ими заявлено о торгово-экономических отношениях, абсурдно, потому что международные обязательства требуют не сотрудничать с теми лицами, кто находится под санкциями, Евтушенков находится под санкциями со стороны европейских структур», - заявил Бежашвили.



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