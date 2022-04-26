

Ираклий Гарибашвили встретился с делегацией из Казахстана

26.04.2022 15:17









Стороны обсудили тесное партнерство между Грузией и Казахстаном и перспективы дальнейшего сотрудничества. Особое внимание было уделено торгово-экономическому сотрудничеству, и в этом контексте подчеркнута важность 11-го заседания казахстанско-грузинской межправительственной экономической комиссии, которое пройдет в ближайшее время в Тбилиси.



Была подчеркнута важность эффективного использования транзитного потенциала Грузии и региона Южного

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с делегацией из Казахстана во главе со специальным представителем президента Республики Казахстан по иностранным делам Ержаном Кайзиханом. Информацию распространяет пресс-служба администрации правительства.Стороны обсудили тесное партнерство между Грузией и Казахстаном и перспективы дальнейшего сотрудничества. Особое внимание было уделено торгово-экономическому сотрудничеству, и в этом контексте подчеркнута важность 11-го заседания казахстанско-грузинской межправительственной экономической комиссии, которое пройдет в ближайшее время в Тбилиси.Была подчеркнута важность эффективного использования транзитного потенциала Грузии и региона Южного Кавказ а в целом. Также было сказано, что Грузия приветствует казахстанских инвесторов. В ходе переговоров были обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества в сфере сельского хозяйства и транспорта.



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