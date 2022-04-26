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Ираклий Гарибашвили встретился с делегацией из Казахстана
26.04.2022 15:17
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с делегацией из Казахстана во главе со специальным представителем президента Республики Казахстан по иностранным делам Ержаном Кайзиханом. Информацию распространяет пресс-служба администрации правительства.
Стороны обсудили тесное партнерство между Грузией и Казахстаном и перспективы дальнейшего сотрудничества. Особое внимание было уделено торгово-экономическому сотрудничеству, и в этом контексте подчеркнута важность 11-го заседания казахстанско-грузинской межправительственной экономической комиссии, которое пройдет в ближайшее время в Тбилиси.
Была подчеркнута важность эффективного использования транзитного потенциала Грузии и региона Южного Кавказа в целом. Также было сказано, что Грузия приветствует казахстанских инвесторов. В ходе переговоров были обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества в сфере сельского хозяйства и транспорта.
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