

Вопрос военной помощи Украине обсудят на встрече министров обороны 40 стран-членов НАТО и ЕС

26.04.2022 15:25





В Германии на военной базе «Рамштайн» началась встреча министров обороны 40 стран.



Высокопоставленные чиновники стран-членов НАТО и ЕС обсуждают военную помощь Украине. Об этом накануне переговоров заявил министр обороны США Ллойд Остин. Он сказал, что Украина может выиграть войну с Россией. По его словам, борьба украинских военных с русскими войдет в историю. По его словам, эта борьба вдохновляет весь свободный мир.



«Украина нуждается в нашей помощи сегодня и будет нуждаться в нашей поддержке даже после окончания войны. Как сказал президент Байден, наша военная помощь направляется непосредственно на линию фронта свободы, бесстрашным и опытным украинским бойцам, которые охраняют линию фронта. Украинские друзья, мы знаем, какой груз вам приходится нести, знайте, что мы поддерживаем вас, именно поэтому мы здесь, чтобы усилить арсенал украинской демократии», — сказал Остин.



Министры обороны сегодня примут рамочное соглашение, согласно которому, страны ЕС и НАТО будут оказывать военную помощь Украине и поддерживать восстановление страны после окончания войны.



Партнеры Украины смогли мобилизовать 5 миллиардов долларов военной помощи.





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