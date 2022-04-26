

Мелия: ЕНД зарегистрирует резолюцию о признании геноцида в Украине

26.04.2022 16:04





«Национальное движение» зарегистрирует в парламенте резолюцию о признании геноцида в Украине. Об этом на брифинге заявил председатель партии Ника Мелия.



«В то время, как многие европейские парламенты уже приняли резолюцию о признании геноцида в Украине, председатель нашего парламента, побывавший на месте и увидевший, как расстреливали людей, беременных женщин, детей и стариков, не осмелился сказать, что же произошло на самом деле.



Исходя из этого, «Национальное движение» сегодня зарегистрирует в парламенте резолюцию о признании геноцида в Украине. Это должно стать еще одной лакмусовой бумажкой для Бидзины Иванишвили и Шалвы Папуашвили. Естественно, это не будет процесс выяснения юридических деталей. Это будет политическая оценка — да или нет. Либо увиденное в Буче убедило «Грузинскую мечту», что там действительно был геноцид, либо они все это отрицают. Либо они до сих пор стоят рядом с Евтушенковыми или стоят рядом с остальным цивилизованным миром», — заявил Мелия.





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