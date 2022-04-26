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Маргвелашвили о своем назначении председателем ЕНД: Это ложь на 100%
26.04.2022 16:06
Четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили категорически опроверг сообщения о том что якобы назначается на пост председателя самой крупной опппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД).
«Это абсолютная, на 100%, ложь. Не было ни предложения, ни обсуждения, ни подготовки к этому, ничего подобного.
Перед поездкой в Украину у меня был контакт с Саакашвили, переписка, мы запланировали вместе поехать в Украину. Судя по всему, у них есть в запасе такие надуманные скандалы и они используют их, чтобы перекрыть другие события.
Вот, вчерашняя история, вероятное обсуждение между олигархами возможного отмывания денег. Видимо, это очень тяжелый случай, иначе я не могу объяснить, для чего было устраивать сегодня этот новостной ураган», – заявил Маргвелашвили в интервью оппозиционной телекомпании «Формула».
О том, что Маргвелашвили назначается на пост главы ЕНД, причем это решение уже согласовано с руководством партии, сообщила сегодня телекомпания «Рустави-2». По их словам, Георгий Маргвелашвили лично получил предложение на пост председателя партии от Михаила Саакашвили. Сегодня днем это сообщение опровергли в «Едином национальном движении».
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