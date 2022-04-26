

Саломе Зурабишвили отправилась в Вашингтон на похороны Мадлен Олбрайт

26.04.2022 16:17





Президент Грузии Саломе Зурабишвили посетит похороны бывшего госсекретаря США Мадлен Олбрайт в Вашингтоне. Об этом сообщает администрация президента Грузии.



«Президент Грузии начала рабочий визит в США. Саломе Зурабишвили приглашена в Вашингтон для участия в похоронной церемонии бывшего госсекретаря США Мадлен Олбрайт, которые состоятся в Вашингтонском соборе,», — сказано в сообщении.



По информации администрации президента, на церемонии выступят действующий президент США Джо Байден, экс-президент Билл Клинтон, бывший госсекретарь Хиллари Клинтон и члены семьи Мадлен Олбрайт.



«Президент Грузии вместе с мировыми лидерами примет участие в приеме в честь Мадлен Олбрайт, который пройдет в Институте мира США в Вашингтоне», — говорится в сообщении.



Первая женщина-госсекретарь США Мадлен Олбрайт скончалась 23 марта в возрасте 84 лет.



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