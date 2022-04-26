

Кобахидзе: Большинство не будет рассматривать ни одну из иностранных резолюций ЕНД

26.04.2022 17:00





Покинувший парламент Мелия инициирует документ в парламенте. Уже даже не смешно, настолько они в сложной ситуации. Никакую зарубежную резолюцию мы даже не будем рассматривать», — заявил член парламентского большинства Ираклий Кобахидзе.



Так Кобахидзе отреагировал на заявление председателя «Единого национального движения» Ники Мелия в офисе партии о том, что «Единое национальное движение» сегодня регистрирует резолюцию о признании геноцида в Украине.



По словам Кобахидзе, любая подобная инициатива напрямую связана с интересом в развязывании войны в Грузии.



Выступая перед журналистами, Ираклий Кобахидзе также оценил часть заявления Ники Мелия о том, где он сообщил, что несколько парламентов европейских стран уже приняли резолюцию о признании геноцида в Украине.



«Сколько вы знаете парламентов, которые признали геноцид? Вас конкретно спрашивают о геноциде, но у вас нет ответа. Что касается нашей позиции, то мы не будем рассматривать никакие зарубежные инициативы «партии войны». Цель всего этого – открыть второй фронт в Грузии, чего мы не допустим. Все, кто хотел войны в Грузии, сидят и будут сидеть еще долго», — сказал Кобахидзе.





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