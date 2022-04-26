

Депутат: Граждане не заслуживают премьера, который выглядит как «ручной мальчик» Иванишвили

26.04.2022 17:03





Граждане Грузии не заслуживают премьер-министра, который выглядит как «ручной мальчик Бидзины Иванишвили». Об этом заявила независимый депутат парламента Грузии Тамар Кордзая комментируя записи предположительной беседы Бидзины Иванишвили с российским подсанкционным миллиардером Владимира Евтушенкова.



«Ни могу не согласиться со всеми, кто говорит, что у нас очень много проблем. Особой проблемой является то, что мы слышим записи, разоблачающие Бидзину Иванишвили и представителей правительства, а после начинается кампания касательно того, что это [публикация записей] организовала оппозиция.



Просто я думаю, что граждане не заслуживают премьер-министра, который в таких записях выглядит как ручной мальчик Бидзины Иванившили. Маленький мальчик, которому уже дали поручение и он выяснит (все) по делу Евтушенкова. То есть, с, по его указанию отправленным неким, Али Узденовым, «, — заявила политик.



Кордзая заявила о намерении письменно обратится к соответствующим органам для выяснения того, когда Узденов пересек границу Грузии. По её словам, подтверждение того, что записи не являются подлинными, в первую очередь входит в интересы правительства.



«Однако, они подлинные. Никто из вас не может отрицать, что это голос Иванишвили, поэтому сразу переходите на нападки, мол это все выдумка. Вы говорите, что оппозиция желает войны, но ощущение войны и страха создает отсутствие у вас ответов.



Когда граждане Грузии слушают беседу спрятавшегося Бидзины Иванишвили с представителями самых больших врагов мира — российскими олигархами, которые находятся под санкциями. У вас нет ответов и именно это порождает в стране страх, а не наше требование правды», — заявила депутат.



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