

Грузинский депутат прокомментировал заявление Арестовича

26.04.2022 17:11





Лидер партии «Граждане», депутат парламента Грузии Алеко Элисашвили отреагировал на заявление советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, в котором он говорит о нерешительности руководства Молдовы и Грузии в вопросе возвращения себе территорий соответственно Приднестровья, Абхазии и Цхинвальского региона.



Арестович в программе «Фейгин Live» 25 апреля заявил, что в руководстве Грузии и Молдовы нет людей, готовых начать войну с Россией, «нет людей войны». «Поэтому они не открывают второй фронт», отметил он.



В то же время Арестович утвердительно ответил на вопрос, а мог ли бы это сделать Саакашвили.



Элисашвили подтвердил, что Грузия не хочет ввязываться в противостояние с Россией, однако он не может осуждать и украинские власти, так как они находятся в состоянии войны.



«Одно — это логичные пожелания украинских властей, другое — какие желания есть у нас. Их пожелания понятны, так как они находятся не в обычной ситуации, но понятно и то, что мы не хотим ввязываться в войну и противостояние с Россией. Однако есть грань между желанием сохранить мир и трусостью, которую мы не должны перейти», — сказал Элисашвили.



Депутат отметил, что у него есть упрек в адрес властей Грузии, который заключается в том, что иногда осторожность — это проявление трусости.



Сам Элисашвили более месяца провел в Украине, куда отправился добровольцем. После завершения боев под Киевом он недавно вернулся в Тбилиси.



Ранее об открытии «второго фронта» на территории Грузии заявил глава СНБО Украины Алексей Данилов. По его словам, открытие дополнительных фронтов в сфере интересов России на территории других стран очень помогло бы Украине.



В свою очередь премьер Гарибашвили не раз подчеркивал, что власти Грузии не допустят открытия второго фронта на территории страны.



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