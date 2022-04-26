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Гутерриш: ООН готова к мобилизации в Мариуполе своих логистических ресурсов
26.04.2022 17:34
В Мариуполе кризис, и ООН готова осуществить в городе мобилизацию логистических ресурсов, - об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на совместной пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
По его словам, это даст мирному населению, которое хочет покинуть город, возможность безопасно эвакуироваться в любом направлении, которое они выберут.
По словам генсека ООН, он выдвинул инициативу создания контактной группы, включающей официальные лица ООН, России и Украины для изучения возможности создания безопасных коридоров.
По его словам, это подразумевает прекращение боевых действий и гарантию эффективности и безопасности путей эвакуации.
Гутерриш заявил, что прибыл в Россию как «вестник мира», «для спасения людей и уменьшения боли».
«Прошла искренняя дискуссия, и очевидно, что существует две различные позиции по поводу того, что происходит в Украине», - сказал Гутерриш.
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