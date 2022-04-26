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Состояние здоровья Саакашвили крайне тяжелое, он близок к инвалидности - врач
26.04.2022 18:29
Состояние здоровья экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, находящегося с октября прошлого года в тюремном заключении, крайне тревожное, ему требуется лечение за границей, заявил врач созданного при омбудсмене Грузии альтернативного медицинского консилиума Отар Тоидзе.
"Его (Саакашвили) состояние настолько тяжелое, что необходимо незамедлительное лечение в какой-нибудь заграничной клинике. Мы говорили, что процесс постепенно приведет пациента пока к инвалидности, а потом, возможно, к летальному исходу. Сейчас мы приблизились к этой точке", - заявил Тоидзе журналистам во вторник.
На прошлой неделе члены альтернативного медицинского консилиума посетили и осмотрели Саакашвили в тюрьме. Врачи готовят заключение по состоянию его здоровья.
Также на прошлой неделе, 22 апреля, Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии опровергла распространенную информацию о резком ухудшении здоровья Саакашвили. По данным службы, политик находится под круглосуточным интенсивным медицинским наблюдением и обеспечен всеми медицинскими услугами.
Лидер оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанор Мелия во вторник на брифинге обратился к президенту Грузии Саломе Зурабишвили с просьбой помиловать Саакашвили и направить его на лечение за границу.
Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября 2021 года. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). 20 ноября Саакашвили перевели в военный госпиталь в городе Гори, где он прекратил голодовку.
В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.
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