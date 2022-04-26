|
|
|
Поляризация все еще присутствует в политической жизни Грузии - Харцель
26.04.2022 18:36
«Поляризация все еще присутствует в политической жизни, но мы надеемся, что российская агрессия в Украине и заявка на членство в ЕС будут рассматриваться как основа для преодоления поляризации», — заявил посол ЕС в Грузии Карл Харцель.
Как отметил Карл Харцель, о существующей поляризации говорят давно.
«Я говорю об этом последние три с половиной года, с тех пор как приехал сюда. С одной стороны, я вижу много общих целей с точки зрения стратегического направления. Имеется в виду желание сблизиться с ЕС и поддержать заявку Грузии на членство в ЕС. Я вижу сильный общий интерес к этим вопросам. Такой общий интерес имеет большинство политических партий, если не все, что поддерживают 80% населения Грузии.
Тем не менее, нам еще предстоит увидеть, что эти общие цели, которые требуют работы между различными политическими партиями, дадут результаты. Я все еще вижу большую поляризацию, и это факт здесь, в политической жизни Грузии. Однако я надеюсь, что российская агрессия в отношении Украины и заявка на членство в ЕС будут рассматриваться как основа для общих интересов и преодоления поляризация. «Но я только надеюсь и не делаю прогнозов», — сказал Карл Харцель.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна