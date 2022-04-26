

Поляризация все еще присутствует в политической жизни Грузии - Харцель

26.04.2022 18:36





«Поляризация все еще присутствует в политической жизни, но мы надеемся, что российская агрессия в Украине и заявка на членство в ЕС будут рассматриваться как основа для преодоления поляризации», — заявил посол ЕС в Грузии Карл Харцель.



Как отметил Карл Харцель, о существующей поляризации говорят давно.



«Я говорю об этом последние три с половиной года, с тех пор как приехал сюда. С одной стороны, я вижу много общих целей с точки зрения стратегического направления. Имеется в виду желание сблизиться с ЕС и поддержать заявку Грузии на членство в ЕС. Я вижу сильный общий интерес к этим вопросам. Такой общий интерес имеет большинство политических партий, если не все, что поддерживают 80% населения Грузии.



Тем не менее, нам еще предстоит увидеть, что эти общие цели, которые требуют работы между различными политическими партиями, дадут результаты. Я все еще вижу большую поляризацию, и это факт здесь, в политической жизни Грузии. Однако я надеюсь, что российская агрессия в отношении Украины и заявка на членство в ЕС будут рассматриваться как основа для общих интересов и преодоления поляризация. «Но я только надеюсь и не делаю прогнозов», — сказал Карл Харцель.





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