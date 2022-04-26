

Поднятие государственного флага на зданиях общеобразовательных учреждений стало обязательным

26.04.2022 18:40





Поднятие государственного флага на зданиях общеобразовательных учреждений стало обязательным. По сообщению пресс-службы парламента, поправку к закону «О порядке использования государственных символов Грузии» в третьем и окончательном чтении поддержали 87 депутатов.



Согласно поправке, постоянное поднятие государственного флага Грузии стало обязательным на зданиях общеобразовательных учреждений/школ, а также на зданиях юридических лиц, которые обеспечивают дошкольное образование и любого образовательного сервиса.



Согласно изменениям, размещение текста государственного гимна Грузии на видном месте в указанных учреждениях также стало обязательным.



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