

Карл Харцель о Саакашвили: Ожидаем, что будут предприняты шаги исходя из беспристрастного медицинского совета и рекомендации

26.04.2022 19:51





«У ЕС однозначная позиция в отношении прав заключенных, право на свободный суд», — заявил посол ЕС в Грузии Карл Харцель, отвечая на вопрос о Михаиле Саакашвили.



По его словам, когда речь идет о здоровье, ответственность за решение этого вопроса лежит на власти.



«Ничего нового о Саакашвили не скажу, потому что у ЕС есть однозначная позиция по этому вопросу, который касается прав заключенных, права на свободный суд. Когда дело касается здоровья, то ответственность за решение этой проблемы лежит на власти. Мы ожидаем, что шаги будут предприняты на основе беспристрастных медицинских рекомендаций», — заявил Карл Харцель.



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