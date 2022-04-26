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Правительство Грузии: премьер Гарибашвили не встречался с российским бизнесменом
26.04.2022 21:59
Вице-премьер, министр культуры Грузии Тея Цулукиани заявила, что Али Узденов, вице-президент компании «Система» российского олигарха Владимира Евтушенко, не встречался с премьером Гарибашвили.
«Наверное, Ираклию Гарибашвили лучше всех знает, с кем он встречался. Поэтому говорю вам, что эта встреча не состоялась, поскольку премьер решил перенаправить бизнесмена к бизнес-кругам». — сказала министр.
Ранее подсанкционный российских олигарх Владимир Евтушенков в беседе с Formula телекомпанией подтвердил, что вице-президент его компании Али Узденов встречался в Тбилиси с премьером Ираклием Гарибашвили. По словам юизнесмена, Гарибашвили и Узденов «кажется говорили об отдыхе».
Напомним, 25 апреля в сети распространилась аудиозапись разговора предположительно основателя правящей «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили с попавшим под западные санкции Владимиром Евтушенковым. Предполагается, что он просит содействия Иванишвили в обходе ограничений. Евтушенков, в частности, предлагает встретиться с Али Узденовым, на что Иванишвили говорит, что отпустит его к премьер-министру.
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