

Правительство Грузии: премьер Гарибашвили не встречался с российским бизнесменом

26.04.2022 21:59





Вице-премьер, министр культуры Грузии Тея Цулукиани заявила, что Али Узденов, вице-президент компании «Система» российского олигарха Владимира Евтушенко, не встречался с премьером Гарибашвили.



«Наверное, Ираклию Гарибашвили лучше всех знает, с кем он встречался. Поэтому говорю вам, что эта встреча не состоялась, поскольку премьер решил перенаправить бизнесмена к бизнес-кругам». — сказала министр.



Ранее подсанкционный российских олигарх Владимир Евтушенков в беседе с Formula телекомпанией подтвердил, что вице-президент его компании Али Узденов встречался в Тбилиси с премьером Ираклием Гарибашвили. По словам юизнесмена, Гарибашвили и Узденов «кажется говорили об отдыхе».



Напомним, 25 апреля в сети распространилась аудиозапись разговора предположительно основателя правящей «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили с попавшим под западные санкции Владимиром Евтушенковым. Предполагается, что он просит содействия Иванишвили в обходе ограничений. Евтушенков, в частности, предлагает встретиться с Али Узденовым, на что Иванишвили говорит, что отпустит его к премьер-министру.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



