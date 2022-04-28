

Генсек ООН Гутерриш прибыл в Киев после встречи с Путиным

28.04.2022 00:01





Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прилетел в Киев, где у него запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.



“Я прибыл в Украину после посещения Москвы. Мы продолжим нашу работу по расширению гуманитарной помощи и обеспечению эвакуации мирных жителей из зон конфликта. Чем скорее закончится эта война, тем лучше - для Украины, России и мира”, - написал генсек ООН в своем "Твиттере".



Накануне Гутерриша в Кремле принял Владимир Путин. СМИ обратили внимание на то, что встреча прошла за получившим мировую известность длинным столом Путина, который обеспечивает минимум пятиметровую дистанцию между российским президентом.



На этой встрече Гутерриш назвал вторжение в Украину нарушением Устава ООН и предложил создать совместную группу для организации гуманитарных коридоров, в том числе с мариупольского завода "Азовсталь".



Владимир Путин в свою очередь настаивал на том, что гуманитарные коридоры и так уже были открыты, а боевые действия против укрывающихся на территории “Азовстали” не ведутся. При этом украинские власти заявляют, что российская армия не прекращает попыток штурмовать завод и постоянно бомбят и обстреливают его из всех видов оружия.



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