

В Конгрессе США одобрили законопроект о направлении российских активов в пользу Украины

28.04.2022 09:21





Палата представителей одобрила законопроект, предполагающий конфискацию правительством США некоторой попавшей под санкции российской собственности с целью ее продажи и оказания дополнительной помощи Украине.



Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Голос Америки".



Документ, авторами которого выступили члены Палаты представителей демократ Том Малиновски и республиканец Джо Уилсон, поддержали 417 конгрессменов, восемь высказались против.



Согласно указанной инициативе, президенту США следует "принять все предусмотренные конституцией шаги для ареста и изъятия в юрисдикции Соединенных Штатов активов иностранцев, чьи средства получены частично путем коррупции."



Кроме того, речь идет об активах, полученных владельцами благодаря оказанию поддержки руководителям РФ.



В документе уточняется, что данные меры должны быть приняты в отношении активов стоимостью от $2 млн, в том числе являющихся собственностью российских энергетических компаний.



Активы должны быть проданы, а вырученные средства предполагается направить на восстановление Украины, на военную и гуманитарную помощь ей, а также на содействие украинцам в переселении в другие страны.



Кроме того, предусматривается возможность использования указанных средств на "содействие в развитии российскому народу, в том числе в области демократии, программ в сфере прав человека и их мониторинга".



Согласно документу, в США следует создать межведомственную группу во главе с госсекретарем, которая бы "определила конституционные механизмы", позволяющие претворить данный законопроект в жизнь.



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