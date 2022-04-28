

Парламент Канады признал действия России в Украине геноцидом

28.04.2022 09:22





Палата общин Канады утвердила постановление, которым преступления российских военных в Украине признаются геноцидом.



Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Укринформ".



Внесенное депутатом Гизер Макферсон постановление получило единодушную поддержку членов нижней палаты парламента.



"Учитывая значительное количество явных показаний систематических и многочисленных военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных против украинцев вооруженными силами РФ по указанию президента Владимира Путина и членов российского парламента... Палата общин Канады признает, что РФ совершает геноцид против народа Украины", - говорится в принятом документе.



В постановлении перечисляются преступления российских военных, среди прочего упоминаются умышленные убийства гражданских и надругательство над их телами, принудительная депортация украинских детей в Россию, пытки и изнасилования.



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