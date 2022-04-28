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Парламент Канады признал действия России в Украине геноцидом


28.04.2022   09:22


Палата общин Канады утвердила постановление, которым преступления российских военных в Украине признаются геноцидом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Укринформ".

Внесенное депутатом Гизер Макферсон постановление получило единодушную поддержку членов нижней палаты парламента.

"Учитывая значительное количество явных показаний систематических и многочисленных военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных против украинцев вооруженными силами РФ по указанию президента Владимира Путина и членов российского парламента... Палата общин Канады признает, что РФ совершает геноцид против народа Украины", - говорится в принятом документе.

В постановлении перечисляются преступления российских военных, среди прочего упоминаются умышленные убийства гражданских и надругательство над их телами, принудительная депортация украинских детей в Россию, пытки и изнасилования.

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