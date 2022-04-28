

Президент Грузии обеспокоена ситуацией в Приднестровье

28.04.2022 10:06





Президент Грузии Саломе Зурабишвили выражает обеспокоенность развитием событий в Приднестровье и выражает солидарность с Президентом Молдовы Майей Санду.



«Очень обеспокоена развитием событий в Приднестровье. Моя полная солидарность с президентом Майей Санду и всей Молдовой! Любая попытка еще больше дестабилизировать Европу — это риск для каждого из нас», — написала Саломе Зурабишвили в Twitter.



Несколько дней назад в Молдове, на территории самопровозглашенной «Приднестровской молдавской республики» («ПМР») прогремело три взрыва — из гранатомета было расстреляно здание министерства госбезопасности региона, произошел взрыв на военном аэродроме в Тирасполе, взорваны две радиовышки в Григориопольском районе и военный объект в селе Парканы. Де-факто власти «ПМР» объявили красный уровень террористической угрозы.



Миссия ОБСЕ в Молдове назвала взрывы «попыткой дестабилизировать ситуацию».



Ранее в Генштабе ВСУ заявляли, что Россия может использовать территорию «ПМР» для агрессии против Украины.



Жители самопровозглашенной Молдавской Приднестровской Республики получают смс «от имени» ВСУ или СБУ, в которых их предупреждают о «ракетном и артиллерийском» ударе и «настойчиво рекомендуют» провести эвакуацию «в более безопасные регионы». Якобы тех, кто останется в своих городах, причислят к диверсионным группам и ликвидируют без предупреждения. Украинская сторона утверждает, что содержание сообщений не соответствует действительности и что власти Украины не имеют никакого отношения к подобным провокациям.



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