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Президент Грузии обеспокоена ситуацией в Приднестровье
28.04.2022 10:06
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выражает обеспокоенность развитием событий в Приднестровье и выражает солидарность с Президентом Молдовы Майей Санду.
«Очень обеспокоена развитием событий в Приднестровье. Моя полная солидарность с президентом Майей Санду и всей Молдовой! Любая попытка еще больше дестабилизировать Европу — это риск для каждого из нас», — написала Саломе Зурабишвили в Twitter.
Несколько дней назад в Молдове, на территории самопровозглашенной «Приднестровской молдавской республики» («ПМР») прогремело три взрыва — из гранатомета было расстреляно здание министерства госбезопасности региона, произошел взрыв на военном аэродроме в Тирасполе, взорваны две радиовышки в Григориопольском районе и военный объект в селе Парканы. Де-факто власти «ПМР» объявили красный уровень террористической угрозы.
Миссия ОБСЕ в Молдове назвала взрывы «попыткой дестабилизировать ситуацию».
Ранее в Генштабе ВСУ заявляли, что Россия может использовать территорию «ПМР» для агрессии против Украины.
Жители самопровозглашенной Молдавской Приднестровской Республики получают смс «от имени» ВСУ или СБУ, в которых их предупреждают о «ракетном и артиллерийском» ударе и «настойчиво рекомендуют» провести эвакуацию «в более безопасные регионы». Якобы тех, кто останется в своих городах, причислят к диверсионным группам и ликвидируют без предупреждения. Украинская сторона утверждает, что содержание сообщений не соответствует действительности и что власти Украины не имеют никакого отношения к подобным провокациям.
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