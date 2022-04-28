

Саломе Зурабишвили: Грузия не должна быть забыта

28.04.2022 10:19





Грузия не должна быть забыта. По словам президента страны Саломе Зурабишвили, этот мессидж был для нее основным во время рабочего визита в США. В Вашингтоне глава государства, кроме прочего, приняла участие в церемонии прощания с бывшим госсекретарем Соединенных Штатов Мадлейн Олбрайт.



По словам Зурабишвили, если складывается впечатление, что Москва уделяет меньше внимания Молдове и Грузии, у российского руководства может возникнуть соблазн переключить свое внимание на эти страны.



«Молдова и Грузия и Украина – это «трио», которое хочет вступить в НАТО и Евросоюз. Они не защищены ни статьей 5 статьей Устава НАТО, ни непосредственной солидарностью Евросоюза. Очевидно, что они уязвимы, а это значит, что они нуждаются в большей поддержке и внимании», — сказала Зурабишвили в интервью The Washington Post.



На вопрос, ожидает ли она, что Грузия станет следующей целью атаки президента Путина, и с какой конкретной просьбой она хотела бы обратиться к администрации Джо Байдена, чтобы избежать такого сценария, президент ответила:



«В первую очередь, я никогда не скажу, что боюсь, что мы станем следующими, поскольку не стоит пытаться предсказывать будущее. Я не хочу делать такие прогнозы. Я могу лишь сказать, что мы должны быть осторожны и не должны терять внимания наших европейских и американских партнеров».



По словам Зурабишвили, очевидно, что сегодня в центре внимания должна быть Украина, но она хотела бы, чтобы и Грузия чаще появлялась в повестке администрации США. Кроме того, Тбилиси нуждается в дополнительной поддержке с точки зрения выделения ресурсов.



«Мы очень благодарны Акту о поддержке Грузии, поддержке нового пути к европейской интеграции, открытого европейскими лидерами для Украины, Молдовы и Грузии. Это ответы на любые вызовы и угрозы, которые Россия представляет для нашей страны и Молдовы», — сказала президент.



В интервью The Washington Post Зурабишвили также напомнила о ее работе в бытность министра иностранных дел Грузии, когда из страны были выведены российские военные базы:



«Я, пожалуй, единственный пример в недавнем прошлом… договорилась с Россией по соглашению о выводе российских военных баз… Значит, было время, когда президент Путин был рациональным».



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