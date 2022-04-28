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Палата представителей США утвердила «Акт о поддержке Грузии»
28.04.2022 10:29
Палата представителей США утвердила «Акт о поддержке Грузии», который на законодательном уровне устанавливает прочное стратегическое партнерство между двумя странами», — сообщает МИД Грузии.
По информации ведомства, 8 февраля законопроект был повторно внесен на рассмотрение в Палату представителей председателями группы друзей Грузии, конгрессменами Джерри Коннолли (демократ) и Адамом Кинзингером (республиканец). В настоящее время у законопроекта есть в общей сложности 19 соавторов как от Демократической, так и Республиканской партий.
По сообщению МИД Грузии, «Акт о поддержке Грузии» подчеркивает твердую поддержку Соединенными Штатами Грузии как кандидата в НАТО, а также право граждан Грузии определять будущее страны, внешнюю политику и безопасность без вмешательства или принуждения со стороны других стран.
В законопроекте особое внимание уделяется сотрудничеству между США и Грузией в сфере обороны и безопасности и укреплению обороноспособности Грузии, а также поручается госсекретарю представить пятилетнюю стратегию будущего сотрудничества с Грузией.
Законопроект также призывает администрацию США предпринять действенные шаги для усиления возможностей Грузии в борьбе с российской дезинформацией и пропагандой», — говорится в заявлении МИД Грузии.
В качестве следующего шага в процедурном плане, уже одобренный Палатой представителей США законопроект, будет направлен в Сенат США. Если законопроект будет утвержден соответствующими комитетами и на пленарном заседании Сената, он будет направлен президенту США, а в случае его подписания «Акт поддержки Грузии» вступит в силу.
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