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IRI: Число противников диалога с Россией в марте текущего года увеличилось до десятилетнего максимума
28.04.2022 11:15
Число противников диалога с Россией в марте текущего года увеличилось до десятилетнего максимума. Таковы результаты исследования общественного мнения, опубликованные в среду Международным республиканским институтом США (IRI).
На этот раз ответы на вопрос «Вы поддерживаете или выступаете против дальнейшего диалога с Россией?» распределились следующим образом:
Полностью поддерживаю – 34%;
Скорее поддерживаю – 28%;
Скорее не поддерживаю – 11%;
Однозначно не поддерживаю – 25%;
Не знаю – 2%.
Для сравнения, в июле 2021 года ответ «полностью поддерживаю» выбрали 56% респондентов, а в 2013 году – 82%. Что касается тех, кто «однозначно не поддерживает» диалог Тбилиси и Москвы, то еще в прошлом году их было 11%, в 2013 году – всего 1%.
Одновременно, согласно опросу, почти половина населения Грузии положительно оценивает политику правительства страны по отношению к РФ. Ответы на вопрос «Как вы оцениваете подход нынешнего правительства к отношениям Грузии и России?» выглядят так:
Очень положительно – 11%;
Скорее положительно – 36%;
Скорее негативно – 26%;
Очень негативно – 20%;
Не знаю – 7%.
Также у респондентов интересовались, насколько безопасно они чувствуют себя, живя в Грузии, учитывая нынешнее состояние отношений Москвы и Тбилиси. Только 4% участников опроса выбрали ответ «очень безопасно». 27% сказали, что чувствуют себя «скорее безопасно», 42% – «скорее небезопасно», а 24% — «очень небезопасно».
Опрос проводился с 4 по 24 марта 2022 года с использованием метода многоэтапной выборки, в нем приняли участие 1 486 респондентов старше 18 лет. Погрешность исследования составляет +/- 2,5 процента.
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