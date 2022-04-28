

IRI: Число противников диалога с Россией в марте текущего года увеличилось до десятилетнего максимума

28.04.2022 11:15





Число противников диалога с Россией в марте текущего года увеличилось до десятилетнего максимума. Таковы результаты исследования общественного мнения, опубликованные в среду Международным республиканским институтом США (IRI).



На этот раз ответы на вопрос «Вы поддерживаете или выступаете против дальнейшего диалога с Россией?» распределились следующим образом:



Полностью поддерживаю – 34%;

Скорее поддерживаю – 28%;

Скорее не поддерживаю – 11%;

Однозначно не поддерживаю – 25%;

Не знаю – 2%.

Для сравнения, в июле 2021 года ответ «полностью поддерживаю» выбрали 56% респондентов, а в 2013 году – 82%. Что касается тех, кто «однозначно не поддерживает» диалог Тбилиси и Москвы, то еще в прошлом году их было 11%, в 2013 году – всего 1%.



Одновременно, согласно опросу, почти половина населения Грузии положительно оценивает политику правительства страны по отношению к РФ. Ответы на вопрос «Как вы оцениваете подход нынешнего правительства к отношениям Грузии и России?» выглядят так:



Очень положительно – 11%;

Скорее положительно – 36%;

Скорее негативно – 26%;

Очень негативно – 20%;

Не знаю – 7%.

Также у респондентов интересовались, насколько безопасно они чувствуют себя, живя в Грузии, учитывая нынешнее состояние отношений Москвы и Тбилиси. Только 4% участников опроса выбрали ответ «очень безопасно». 27% сказали, что чувствуют себя «скорее безопасно», 42% – «скорее небезопасно», а 24% — «очень небезопасно».



Опрос проводился с 4 по 24 марта 2022 года с использованием метода многоэтапной выборки, в нем приняли участие 1 486 респондентов старше 18 лет. Погрешность исследования составляет +/- 2,5 процента.



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