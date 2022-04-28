

Энтони Блинкен: Мы должны быть внимательны к Грузии и Молдове

28.04.2022 11:31





«Мы должны быть внимательны к Грузии и Молдове, они находятся в опасности», — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в комитете Сената по ассигнованиям, где сенаторы задавали вопросы о возможной российской агрессии против Грузии и Молдовы.



По его словам, США тесно сотрудничают с Грузией и Молдовой.



«Я разделяю вашу обеспокоенность уязвимой ситуацией в Грузии и Молдове. У нас очень тесное сотрудничество с ними. Я был в Молдове несколько недель назад. Наш секретарь по вопросам населения, беженцев и миграции тоже был там. Мы выделили дополнительно 100 миллионов долларов в поддержку Молдовы под эгидой конференции Германии. Вам представлен запрос на финансирование программ в нескольких сферах, включая кибербезопасность, экономическую стабилизацию и сопротивление дезинформации. Мы пытаемся интегрировать их энергетические системы с Европой. Я думаю, что мы добились значительного прогресса в подключении Молдовы, а также Украины к европейской сети безопасности, но работа в этом направлении еще предстоит. Нам также необходимо обеспечить готовность агентств ООН к потенциально большим потокам беженцев в Молдову. Они уже приняли многих людей, это маленькая страна. Также есть вопросы, касающиеся Грузии, о которых я могу говорить, однако вы сделали правильный акцент. Мы должны быть внимательны к Грузии и Молдове, они находятся в опасности. Мы видели несколько случаев в Молдове и Приднестровье и очень внимательно за этим наблюдаем», — заявил Энтони Блинкен.



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