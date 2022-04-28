

ПАСЕ поддержала вопрос расследования совершенных Россией в Украине преступлений

28.04.2022 13:32





Парламентская ассамблея Совета Европы выразила полную поддержку любым усилиям по расследованию преступлений РФ, совершенных в Украине, и выступила с инициативой создания международного трибунала.



Информацию об этом распространяет пресс-служба ПАСЕ.



Как пояснила глава делегации Верховной Рады в ассамблее Мария Мезенцева, этим документом организация призывает членов Совета Европы немедленно создать специальный международный уголовный трибунал для расследования преступления, совершенного политическим и военным руководством Российской Федерации, и начала уголовного преследования.



Также в резолюции содержится рекомендация комитета министров Совета Европы назначить спецпредставителя в вопросах последствий агрессии России в отношении Украины.



Парламентарии также отметили, что российская агрессия вызвала самый тяжелый гуманитарный кризис в Европе со времен Второй мировой войны, бросила вызов глобальному управлению и привела к резкому росту цен на энергоносители и повреждению продовольственной безопасности.



Резолюция призывает всех продолжать давление на Российскую Федерацию с целью прекращения боевых действий и вывода войск с суверенной территории Украины для соблюдения норм международного права.



Документ также призывает страны работать над обретением энергонезависимости от России. За резолюцию проголосовали 144 из 147 присутствующих.



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