

Немецкий парламент проголосовал за поставки тяжёлых вооружений Украине

28.04.2022 14:11





Немецкий парламент Бундестаг проголосовал большинством голосов за поставки тяжёлых видов вооружений Украине. Военная помощь должна продолжаться и усиливаться где только возможно, решили депутаты 28 апреля. Об этом сообщает DW.



Редакция называет результаты голосования "историческими": традиционно Германия воздерживалась от поставок оружия в зоны военных конфликтов, считая, что это только усилит боевые действия.



В этот раз такой точки зрения придерживались только депутаты из "Левой партии", проголосовавшие против. Правые популисты из "Альтернативы для Германии" также проголосовали против, считая, что решение "близко к объявлению войны".



Канцлер Германии Олаф Шольц ещё несколько дней назад выражал опасения по поводу возможных поставок Украине тяжёлой военной техники, заявляя, что Россия может это расценить как вступление НАТО в конфликт. В четверг он не присутствовал на голосовании, отбыв с официальным визитом в Японию. За это его раскритиковали несколько членов Бундестага, в том числе — лидер крупнейшей оппозиционной партии ХДС Фридрих Мерц.



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