

Роберта Метсола: Мы приветствовали получение заявок от Грузии, Молдовы и Украины

28.04.2022 15:28





По заявлению президента Европарламента Роберты Метсолы, Европарламент всегда приветствует любую страну, которая смотрит на Европу как на свой дом.



В ответ на вопрос, каким будет ее послание грузинскому народу, который ждет в июне принятия политического решения в связи со статусом кандидата в члены организации, Роберта Метсола заявила, что Европарламент приветствовал заявки Грузии, Молдовы и Украины.



«Европарламент всегда приветствует то государство, которое смотрит на Европу как на свой дом. Это шаг, который должен быть сделан. Мы были тем европейским институтом, который приветствовал заявки всех трех стран. Мы понимаем трудности, вызовы, угрозы, с которыми сталкиваются эти страны. Мы пригласили президента Молдовы Майю Санду для того, чтобы она обратилась к Европарламенту на предстоящем пленарном заседании, и она приняла это приглашение. Мы также в постоянном контакте с нашими грузинскими партнерами, а также с представителями парламента Грузии для того, чтобы обеспечить, когда будет предпринят этот шаг, чтобы мы были готовы к выполнению обязательств», — заявила президент Европарламента.





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