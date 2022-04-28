Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Касьянов: Нас удивляют внутренние дискуссии в Грузии об открытии второго фронта


28.04.2022   15:33


«Мы удивлены внутренними дискуссиями в Грузии о «партиях войны» и открытии второго фронта», — заявил исполняющий обязанности посла Украины в Грузии Андрий Касьянов.

Касьянов ответил на вопрос журналиста о заявлениях Алексея Аристовича.

На вопрос о том, что Алексей Аристович в течение нескольких дней сделал несколько критических заявлений о Грузии, в одном из которых он призвал Грузию освободить оккупированные территории, и, по вашему мнению, настало ли время для таких действий, Касьянов отметил:

«Мы удивлены внутренними дискуссиями в Грузии о «партиях войны» и открытии второго фронта. Украина не начинала войны с Российской Федерацией. В Украине нет другой партии после 24 февраля, есть только партия победы. Это каждый день показывают Вооруженные Силы Украины, Верховная Рада Украины, президент Украины».

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна