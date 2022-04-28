

Члены «Национального движения» встретились с представителями посольств

28.04.2022 15:46





Члены «Национального движения» встретились с представителями посольств. Как сообщила после встречи журналистам член «Национального движения» Тина Бокучава, на встрече обсуждалось состояние здоровья Михаила Саакашвили.



По ее словам, в сложившейся ситуации единственным разумным решением было бы вывезти Саакашвили из страны в гуманитарных целях, так как состояние его здоровья очень тяжелое.



«Единственным разумным решением было бы вывезти Саакашвили из страны в гуманитарных целях. Сейчас, когда мы должны воспользоваться моментом, окном возможностей, которое возникло для Грузии из-за ускоренной евроинтеграции Украины, и мы, как крупнейшая оппозиционная политическая партия, готовы на все, это становится невозможным, когда вся страна видит целенаправленное убийство Саакашвили», — заявила Тина Бокучава.





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