

IDFI: В марте 2022 года в Грузию въехали 16 669 граждан Украины, 43 152 гражданина России и 19 898 граждан Беларуси

28.04.2022 17:47





В марте 2022 года в Грузию въехали 16 669 граждан Украины, 43 152 гражданина России и 19 898 граждан Беларуси. В марте 2022 года в Грузии остался (разница между въехавшими и выехавшими) 8 151 гражданин Украины, 17 201 гражданин России и 14 030 граждан Беларуси (всего в марте 2022 года в Грузии остался 31 231 гражданин России и Беларуси), - об этом говорится в исследовании, опубликованном Институтом развития свободы информации (IDFI).



Согласно данным статистики пересечения границы Грузии гражданами Украины, России и Беларуси, в марте 2022 г. по сравнению с мартом 2019 г. количество граждан Украины, оставшихся в Грузии (разница между въехавшими и выехавшими), возросло на 8 657 человек, количество граждан России - на 14 593, а граждан Беларуси – на 14 047 человек.



«25 февраля 2022 года, после вторжения России в Украину и начала широкомасштабной агрессии, миллионы граждан Украины были вынуждены покинуть свое постоянное место жительства и искать убежища в разных странах. После начала российско-украинской войны также значительно увеличилось количество желающих покинуть Россию.Причиной выезда российских граждан из своей страны активно рассматривается, с одной стороны, желание избежать санкций, введенных в отношении России, а с другой стороны, усиление преследования в стране граждан с политически неприемлемым мнением и страх перед опасностями, связанными с этим. Учитывая политику в поддержку России и вытекающие из нее подобные вызовы, в Беларуси также росло количество желающих покинуть страну, сказано в исследовании.



При этом, по информации организации, анализ статистических данных показывает, что в марте 2022 года показатель въезда в Грузию граждан России (45 068 пересечений границы, 43 152 уникальных визитера) и граждан Беларуси (20 029 пересечений границы, 19 898 уникальных визитеров) выше, чем показатель въезда граждан Украины (16 923 пересечения границы, 16 669 уникальных визитеров).



«По сравнению с мартом прошлого года, показатель въезда в Грузию граждан всех трех стран значительно увеличился, но исходя из ограничений, существовавших в рамках пандемии коронавируса в 2020-2021 годах, более интересна с точки зрения тенденций ситуация относительно марта 2019 года. По сравнению с мартом 2019 года значительно увеличилось количество граждан Беларуси, въезжающих в Грузию. Например, в марте 2022 г. по сравнению с мартом 2019 г. показатель въезда в Грузию граждан Беларуси увеличился на 555%, граждан Украины - увеличился на 17%, граждан России снизился на 61%», - сказано в исследовании.



В нем отмечается, что до начала российско-украинской войны существенных различий между количеством въезжающих в страну и выезжающих из нее не наблюдалось.



«Например, в марте 2019 года въехало 108 422 гражданина России, а выехало примерно на 2% меньше - 105 814. В марте 2022 года въехало 43 152 гражданина России, а выехало примерно на 40% меньше - 25 951 лицо. В результате в марте 2022 г. по сравнению с мартом 2019 г., показатель граждан России, оставшихся в стране (разница между въехавшими и выехавшими), увеличился на 559%. В случае граждан Беларуси в марте 2019 года в Грузию въехало примерно столько же лиц, сколько выехало, а в марте 2022 года на 71% (на 14 029 лиц) въехало больше, чем выехало», — говорится в исследовании.



По данным организации, в марте 2022 года больше всего граждан России въехало в Грузию через аэропорт Тбилиси (34%), пограничные пункты Казбеги (28%) и Садахло (20%). Большая часть граждан Украины въехала через пограничные пункты Сарпи (28%) и Казбеги (23%). Наибольшая доля граждан Беларуси – через аэропорт Тбилиси (53%) и пункт в Казбеги (20%).



«После вторжения России в Украину статистические показатели въезда граждан России и Беларуси и оставшихся, могут быть расценены как серьезный вызов с точки зрения безопасности страны. На этом фоне особое значение придается эффективному контролю за пограничными пропускными пунктами и превенции въезда в страну лиц, представляющих угрозу», - отмечается в исследовании.



В рамках настоящего анализа IDFI также запросила у Министерства внутренних дел статистические данные об отказах во въезде в страну. Как оказалось, в марте 2022 года во въезде в Грузию было отказано 340 гражданам России, 65 гражданам Украины и 16 гражданам Беларуси. По этим данным, во въезде было отказано только 0,75% граждан России, желавших заехать в страну, 0,38% граждан Украины и 0,08% граждан Беларуси.



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