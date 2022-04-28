

Лиз Трас: Мы должны обеспечить, чтобы у Молдовы и Грузии были возможности сохранить свой суверенитет

28.04.2022 17:49





«Мы должны обеспечить, чтобы наряду с Украиной у Западных Балкан и таких стран, как Молдова и Грузия, были устойчивость, возможности сохранять свой суверенитет и свободу», — заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в своем выступлении в мэрии Лондона.



По словам министра иностранных дел Великобритании, мир должен был сделать больше, чтобы остановить российское вторжение.



«Мы должны извлечь уроки из Украины. Великобритания отправила оружие и обучила украинских солдат задолго до войны, но миру нужно было сделать больше, чтобы остановить вторжение. Мы больше никогда не совершим ту же ошибку. Некоторые утверждают, что мы не должны поставлять тяжелое вооружение, опасаясь спровоцировать что-нибудь похуже. На мой взгляд, бездействие будет самой большой провокацией. Сейчас время смелости, а не осторожности. Мы должны обеспечить, чтобы наряду с Украиной у Западных Балкан и таких стран, как Молдова и Грузия, были устойчивость, возможности сохранять свой суверенитет и свободу. Политика открытых дверей НАТО очевидна. Если Финляндия и Швеция решат присоединиться в ответ на российскую агрессию, мы должны принять их как можно скорее», — сказала Лиз Трасс.



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