

И. о. посла Украины удивлен дискуссии в Грузии об открытии второго фронта

28.04.2022 17:49





«Мы удивлены внутренними дискуссиями в Грузии о «партиях войны» и открытии второго фронта», — заявил исполняющий обязанности посла Украины в Грузии Андрей Касьянов.



Касьянов ответил на вопрос журналиста о заявлениях Алексея Аристовича.



На вопрос о том, что Алексей Аристович в течение нескольких дней сделал несколько критических заявлений о Грузии, в одном из которых он призвал Грузию освободить оккупированные территории, и, по вашему мнению, настало ли время для таких действий, Касьянов отметил: «Мы удивлены внутренними дискуссиями в Грузии о «партиях войны» и открытии второго фронта. Украина не начинала войны с Российской Федерацией. В Украине нет другой партии после 24 февраля, есть только партия победы. Это каждый день показывают Вооруженные Силы Украины, Верховная Рада Украины, президент Украины».



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