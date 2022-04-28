

Премьер-министр стретился с Тойво Клааром

28.04.2022 17:50





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с сопредседателем Женевских международных переговоров, специальным представителем ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клааром.



Как сообщает пресс-служба премьер-министра, глава правительства поблагодарил спецпредставителя ЕС за его усилия по мирному урегулированию конфликта и подтвердил приверженность правительства Грузии политике мирного урегулирования конфликта.



На встрече стороны обсудили текущую войну в Украине, обстановку в области безопасности в регионе и вызовы. Ираклий Гарибашвили отметил, что Грузия твердо стоит на стороне международного сообщества и продолжает оказывать политическую и практическую поддержку Украине как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. Правительство Грузии оказывает существенную гуманитарную помощь Украине с начала войны, уже отправлено более 500 тонн гуманитарной помощи и этот процесс продолжается, а граждане Украины, прибывшие в Грузию, получили максимальную поддержку со стороны всех соответствующих служб. Речь шла о комплексной государственной стратегии по деоккупации и мирному урегулированию конфликта, над которой активно работает правительство Грузии.



Было отмечено, что поддержка и участие ЕС в дальнейшем осуществлении стратегии имеют решающее значение. Была подчеркнута важность достижения эффективных, ощутимых результатов в формате Женевских международных переговоров и необходимость возобновления встреч Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них в Гали.



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