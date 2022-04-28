

Цискаришвили: Подождем, когда Россия потерпит поражение, разрушится российская военная машина и произойдет депутинизация

28.04.2022 17:50





Подождем, когда Россия потерпит поражение, разрушится российская военная машина и произойдет депутинизация Кремля, а потом измерим рейтинг «Грузинской мечты», - заявил на брифинге один из лидеров «Национального движения» Петре Цискаришвили, откликаясь на вопрос журналиста о том, что обусловило в опросе IRI увеличение на 9% числа тех людей, которые не проголосовали бы за «Национальное движение».



Цискаришвили считает, что нужно подождать подобного исследования, когда закончится российская агрессия в отношении Украины.



«В исследовании, проведенном в начале марта, около 70% нашего населения считает, что это и наша война, потому что Россия - общий враг обеих стран. Исходя из этого, понятно, что общество хочет стабильности и не хочет раскачивания лодки, в которой мы все вместе сидим. Подождем, когда закончится война, когда Россия потерпит поражение, разрушится российская военная машина и произойдет депутинизация Кремля и России, а потом измерим рейтинг «Грузинской мечты»», - заявил Петре Цискаришвили.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



