

Дом кино отменил показ фильма о хобби Иванишвили

28.04.2022 17:53





Дом кино отказался показывать документальный фильм «Укрощение» снятый режиссером Саломе Джаши. Об этом сообщила сама режиссер.



По её словам, директор «Киноакадемии Грузии» Миндия Эсадзе заявил, что для него неприемлем показ фильма, который разделяет общество. Документальный фильм касается увлечения Бидзины Иванишвили гигантскими деревьями.



Показ фильма в Доме кино уже состоялся 10 апреля. Сегодня, 28 апреля, планируется еще один сеанс. Также была устная договоренность о пяти показах фильма в следующие дни.



«Я говорила с Миндией Эсадзе, новым директором. Он слово в слово сказал, мол, не будем показывать произведение, вызывающее разницу во взглядах и разделяющее общество по политическому признаку. Он сказал, что не хочет быть «раздавленным» и не желает становиться жертвой в этой ситуации», — рассказывает режиссер.



По её словам, зимой у нее состоялся с разговор с и.о. директора и тогда не было «никаких признаков того, что фильм показывать не хотят».



Она отмечает, что «Киноакадемия» является независимой организацией и никак не зависит от госбюджета, а «разницу во взглядах должен вызывать не только фильм, но и любое произведение».



По словам режиссера, сам Эсадзе фильм не смотрел (и, ссылаясь на занятость, не собирается).



«Эсадзе имел ввиду не то, что вызывает сам фильм, а то, что вызвало существование этого фильма среди политической элиты. Такова моя интерпретация», — объясняет Джаши.



Netgazeti пытается связаться с Эсадзе. В случае получения комментария материал будет обновлен.



На данный момент режиссер и её команда ищут для показано другой кинозал.



Пен-центр Грузии оценил решение «Киноакадемии» как «прямую цензуру» в связи с тем, что «документальный фильм касается хобби Бидзины Иванишвили».





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