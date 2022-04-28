

НПО призывают обеспечить Саакашвили необходимой медицинской помощью

28.04.2022 17:55





Часть грузинских НПО выступила с общим заявлением, в котором призывает оказать экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили необходимую медицинскую помощь.



Подписавшие заявление организации считают, что решение о его лечении должно быть принято незамедлительно, в том числе, что касается вопроса продолжения лечения заграницей.



Организации указывают на вывод консилиума врачей, созданного Народным защитником. По словам экспертов, состояние Саакашвили ухудшилось — у него серьезные физические и психические проблемы, связанные с такими болезнями, как анорексия и посттравматическое стрессовое расстройство.



Соответственно, считают НПО, заключенному Саакашвили нужно оказать соответствующую медицинскую помощь и при принятии решения исключить политический компонент, руководствуясь только стандартами защиты жизни, здоровья и личной безопасности.



Заявление подписали:

•Фонд «Открытое общество» Грузия (OSGF)

•Международная прозрачность — Грузия (TI)

•Международное сообщество справедливых выборов и демократти (ISFED)

•Центр исследования экономической политики (EPRC)

•Демократическая инициатива Грузии (GDI)

•Georgian Court Watch

•Превенция для прогресса;

•Ассоциация молодых юристов Грузии (GYLA)

•Партнерство за права человека (PHR)

•Институт исследования демократии (DRI)

•Центр психосоциальной и медицинской реабилитации жертв пыток (GCRT)

•Институт развития свободы информации (IDFI)

•Институт толерантности и многообразия (TDI)

•Центр прав человека (HRC)

•Союз Sapari

•Институт демократии и безопасного развития (IDSD)





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