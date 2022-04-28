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НПО призывают обеспечить Саакашвили необходимой медицинской помощью
28.04.2022 17:55
Часть грузинских НПО выступила с общим заявлением, в котором призывает оказать экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили необходимую медицинскую помощь.
Подписавшие заявление организации считают, что решение о его лечении должно быть принято незамедлительно, в том числе, что касается вопроса продолжения лечения заграницей.
Организации указывают на вывод консилиума врачей, созданного Народным защитником. По словам экспертов, состояние Саакашвили ухудшилось — у него серьезные физические и психические проблемы, связанные с такими болезнями, как анорексия и посттравматическое стрессовое расстройство.
Соответственно, считают НПО, заключенному Саакашвили нужно оказать соответствующую медицинскую помощь и при принятии решения исключить политический компонент, руководствуясь только стандартами защиты жизни, здоровья и личной безопасности.
Заявление подписали:
•Фонд «Открытое общество» Грузия (OSGF)
•Международная прозрачность — Грузия (TI)
•Международное сообщество справедливых выборов и демократти (ISFED)
•Центр исследования экономической политики (EPRC)
•Демократическая инициатива Грузии (GDI)
•Georgian Court Watch
•Превенция для прогресса;
•Ассоциация молодых юристов Грузии (GYLA)
•Партнерство за права человека (PHR)
•Институт исследования демократии (DRI)
•Центр психосоциальной и медицинской реабилитации жертв пыток (GCRT)
•Институт развития свободы информации (IDFI)
•Институт толерантности и многообразия (TDI)
•Центр прав человека (HRC)
•Союз Sapari
•Институт демократии и безопасного развития (IDSD)
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