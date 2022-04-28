

Украина и Россия осуществили очередной обмен пленными

28.04.2022 20:29





Власти Украины провели очередной обмен пленными с российскими оккупантами, освободив 45 украинских военных и гражданских лиц, в том числе 5 раненых военнослужащих. По информации украинских СМИ, об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук.



По ее данным, освобождены 13 офицеров и 20 солдат, из которых 5 ранены. Верещук отметила, что среди освобожденных 12 гражданских лиц.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



