

Оханашвили: Для премьера нет никакой проблемы ответить на заданные по интерпелляции вопросы

28.04.2022 20:30





Для премьера нет никакой проблемы ответить на заданные по интерпелляции вопросы - у правящей команды нет никакой проблемы с тем, чтобы поставить точку на спекуляциях оппозиции, - об этом заявил председатель комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили, откликнувшись на вызов в порядке интерпелляции премьер-министра в парламент представителями «Лело» по вопросу аудиозаписей.



«Для премьера нет никакой проблемы ответить на заданные по интерпелляции вопросы. Он заявил, что придет в парламент в соответствующие сроки, установленные конституцией и регламентом, и ответит не только на вопросы оппозиции, но и нашего населения, если есть какие-либо вопросы, по которым требуется дополнительная информация. У правящей команды нет никаких проблем с тем, чтобы поставить точку на спекуляциях оппозиции. Было много случаев, когда говорили, что кто-то должен явиться, приходили в парламент, давали ответы, а затем у оппозиции не было ответов на конкретные вопросы», - сказал Оханашвили.



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