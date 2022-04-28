

Полк «Азов»: Россияне бомбили военный полевой госпиталь на территории «Азовстали», есть погибшие и раненые

28.04.2022 20:30





Российские войска бомбили военный полевой госпиталь на территории завода «Азовсталь», есть погибшие и раненые, - об этом в телеграм-канале сообщает полк «Азов».



По их заявлению, Женевская конвенция гарантирует защиту стационарных и передвижных медицинских учреждений.



«Всю ночь на военный полевой госпиталь, находящийся на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе и где находятся раненые защитники, россияне массово сбрасывали многотонные авиабомбы, способные пробить любые бетонные защитные сооружения. Затем, уже нанеся разрушения, продолжали беспощадно обстреливать руины из корабельной артиллерии. В результате вражеской атаки обвалилась часть помещения – в частности операционная, что делает невозможным оказание помощи раненым даже в тех условиях, что были раньше», - сказано в сообщении.



Отмечается, что среди раненых военнослужащих есть погибшие. Также в результате атак появились новые раненые и контуженные.



«Защитой должны пользоваться раненые и больные, независимо от того являются ли они гражданскими или военными лицами», - говорится в заявлении «Азова».



Бойцы призвали международные организации по защите прав человека отреагировать на то, что «Россия продолжает пытаться уничтожить даже тех защитников Мариуполя, которые уже не могут держать в руках оружие».



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