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Давид Саакашвили: Фактически Миша является заложником Путина в Грузии
28.04.2022 20:31
Члены семьи бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили говорят, что состояние его здоровья крайне тяжелое.
Как отметила мать Михаила Саакашвили Гиули Аласания, Михаила Саакашвили необходимо срочно перевезти в клинику.
«Сейчас все зависит от наших властей. Человека нужно срочно вывести и перевезти в какую-нибудь клинику, наверное, за границу. Сами врачи считают, что, к сожалению, у нас в Грузии нет соответствующей клиники для лечения такого заболевания», — заявила Гиули Аласания.
В то же время брат Михаила Саакашвили Давид Саакашвили отметил, что фактически Миша является заложником Путина в Грузии.
«Для всех нас дело чести сохранить его здоровье и дать ему право участвовать, жить жизнью нашей страны», — заявил Давид Саакашвили.
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