

Состоялся телефонный разговор между президентом Грузии и президентом Молдовы

28.04.2022 20:33





Состоялся телефонный разговор между президентом Грузии Саломе Зурабишвили и президентом Молдовы Майей Санду.



Саломе Зурабишвили и Майя Санду опубликовали информацию о телефонном разговоре на своей странице в «Twitter».



«Я разговаривала с президентом Грузии Саломе Зурабишвили о последних событиях в Молдове. Я поблагодарила грузинский народ за проявленную солидарность с Молдовой в это трудное время для всего региона», — заявила президент Молдовы Майя Санду.



Со своей стороны, президент Грузии Саломе Зурабишвили подтвердила, что Грузия солидарна с Молдовой.



«Во время пребывания в Конгрессе у меня был телефонный разговор с президентом Майей Санду о ситуации в Молдове. Грузия солидарна с Молдовой, нас объединяет общий европейский путь», — заявила Зурабишвили.



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