|
|
|
Состоялся телефонный разговор между президентом Грузии и президентом Молдовы
28.04.2022 20:33
Состоялся телефонный разговор между президентом Грузии Саломе Зурабишвили и президентом Молдовы Майей Санду.
Саломе Зурабишвили и Майя Санду опубликовали информацию о телефонном разговоре на своей странице в «Twitter».
«Я разговаривала с президентом Грузии Саломе Зурабишвили о последних событиях в Молдове. Я поблагодарила грузинский народ за проявленную солидарность с Молдовой в это трудное время для всего региона», — заявила президент Молдовы Майя Санду.
Со своей стороны, президент Грузии Саломе Зурабишвили подтвердила, что Грузия солидарна с Молдовой.
«Во время пребывания в Конгрессе у меня был телефонный разговор с президентом Майей Санду о ситуации в Молдове. Грузия солидарна с Молдовой, нас объединяет общий европейский путь», — заявила Зурабишвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна