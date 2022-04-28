

Президент Грузии встретилась со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси

28.04.2022 20:34





В ходе своего визита в США президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси.



Нэнси Пелоси принимала Саломе Зурабишвили в здании Капитолия.



Как сообщает пресс-служба президента Грузии, Саломе Зурабишвили и Нэнси Пелоси обсудили ситуацию в регионе и войну, которую Россия ведет в Украине.



Президент Грузии поблагодарил Нэнси Пелоси за принятие Палатой представителей США «Акта о поддержке Грузии», отметив, что он подчеркивает поддержку США и важность тесного стратегического сотрудничества между Грузией и США.



Президент Грузии проинформировала спикера Палаты представителей США о ситуации на оккупированных территориях Грузии и отметила, что продолжаются похищения людей и грубые нарушения прав человека.



В ходе встречи стороны обсудили перспективы европейской и евроатлантической интеграции Грузии, а также совместно с Украиной и Молдовой заявку Грузии на ускоренное получение статуса члена ЕС. При обсуждении ситуации в регионе была подчеркнута важность безопасности Черного моря. Президент Грузии Нэнси Пелоси лично пригласила на запланированную на май в Тбилиси Международную женскую конференцию, которая по инициативе президента будет посвящена вопросам мира и безопасности.



Президент Грузии находится в США с рабочим визитом.



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