Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Президент Грузии встретилась со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси


28.04.2022   20:34


В ходе своего визита в США президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Нэнси Пелоси принимала Саломе Зурабишвили в здании Капитолия.

Как сообщает пресс-служба президента Грузии, Саломе Зурабишвили и Нэнси Пелоси обсудили ситуацию в регионе и войну, которую Россия ведет в Украине.

Президент Грузии поблагодарил Нэнси Пелоси за принятие Палатой представителей США «Акта о поддержке Грузии», отметив, что он подчеркивает поддержку США и важность тесного стратегического сотрудничества между Грузией и США.

Президент Грузии проинформировала спикера Палаты представителей США о ситуации на оккупированных территориях Грузии и отметила, что продолжаются похищения людей и грубые нарушения прав человека.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы европейской и евроатлантической интеграции Грузии, а также совместно с Украиной и Молдовой заявку Грузии на ускоренное получение статуса члена ЕС. При обсуждении ситуации в регионе была подчеркнута важность безопасности Черного моря. Президент Грузии Нэнси Пелоси лично пригласила на запланированную на май в Тбилиси Международную женскую конференцию, которая по инициативе президента будет посвящена вопросам мира и безопасности.

Президент Грузии находится в США с рабочим визитом.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна