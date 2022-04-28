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В Батуми собирают подписи за принятие «антипутинского закона»
28.04.2022 20:45
У центрального парка Батуми благотворительный фонд «Светлая Грузия» собирает подписи за принятия «антипутинского закона». По словам руководителя организации Сандро Шелия, организаторы акции намерены собрать миллион подписей.
Как пояснили в фонде, основными требованиями является запрет пропаганды и пророссийских организации Грузии и также введение визового режима для граждан РФ.
«Чтобы все увидели, что 75-80% согласны с этим. Большинство населения Грузии считает, что Грузия должна быть на правильной стороне в этом конфликте и что в этой ситуации середины нет. Либо мы будем на светлой стороне добра и свободы, либо на стороне России, деструкции, империализма и средневекового варварства», — сказал Шелия Batumelebi.
Помимо территории у центрального парка, сбор подписей будет проходить и на других локациях, как в Батуми, так и других крупных городах Грузии. Подписаться под инициативой можно и в режиме онлайн.
Сбор подписей начался две недели назад в Тбилиси. На данный момент собрано до 10 000 подписей. Организаторы не намерены останавливаться до тех пор, пока не соберут миллион подписей.
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